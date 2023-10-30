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Сегодня, 08:53

Хэмилтон: «Я невероятно горжусь своей командой и верю в нее»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место на «Гран-при Мексики». Семикратный чемпион мира отметил, что остался доволен гонкой.

«Честно признаться, я даже не ожидал этого. Уик-энд был действительно трудным, но мы проделали отличную работу. Здорово, что удалось продвинуться на начальном этапе гонки, побороться за подиум, а затем за второе место. Я очень доволен гонкой. Я невероятно горжусь своей командой и верю в нее. Думаю, мы прогрессируем», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

«Гран-при Мексики» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари». Гонка на автодроме имени братьев Родригес прерывалась красными флагами из-за аварии пилота «Хаас» Кевина Магнуссена.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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