Хэмилтон: «Я невероятно горжусь своей командой и верю в нее»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место на «Гран-при Мексики». Семикратный чемпион мира отметил, что остался доволен гонкой.

«Честно признаться, я даже не ожидал этого. Уик-энд был действительно трудным, но мы проделали отличную работу. Здорово, что удалось продвинуться на начальном этапе гонки, побороться за подиум, а затем за второе место. Я очень доволен гонкой. Я невероятно горжусь своей командой и верю в нее. Думаю, мы прогрессируем», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

«Гран-при Мексики» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари». Гонка на автодроме имени братьев Родригес прерывалась красными флагами из-за аварии пилота «Хаас» Кевина Магнуссена.