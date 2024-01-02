Хэмилтон сделал заявление по поводу 2024 года

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон в своих соцсетях сделал заявление по поводу 2024 года

«2024. Сейчас не время сбавлять обороты. Январь — месяц энергии, и я делаю все, что в моих силах, чтобы набирать обороты. Сейчас самое время бросить вызов себе и стремиться к этому. Начни год так, как считаешь правильным», — написал Хэмилтон.

В сезоне-2023 Хэмилтон занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка. В календарь «Формулы-1» 2024 года включены 24 этапа. Первые две гонки сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии пройдут в субботу.

38-летний Хэмилтон — семикратный чемпион мира, первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед.