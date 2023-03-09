Хэмилтон заявил, что «Мерседес» не слушал его при разработке болида для нового сезона

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон пожаловался, что его мнение не учитывали при подготовке к сезону 2023 года.

«В прошлом году я им кое-что рассказал. Я сказал о проблемах с машиной. Я водил много болидов в своей жизни, поэтому знаю, что им нужно, а что им не нужно. Речь идет о том, чтобы признаться и сказать: «Да, знаешь что? Мы тебя не слушали. Это не то, что нужно, и мы должны работать над этим», — цитирует Хэмилтона BBC.

38-летний британский гонщик занял пятое место на «Гран-при Бахрейна», открывавшем новый сезон «Формулы-1».