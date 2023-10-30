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Сегодня, 14:35

Хорнер доволен выступлением Риккардо на «Гран-при Мексики»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении пилота «Альфа Таури» Дэниэля Риккардо на «Гран-при Мексики».

«Я очень доволен выступлением Риккардо. Приятно видеть, что он демонстрирует столь высокие результаты, именно поэтому мы вернули его в «Альфа Таури». Он был великолепен в этот уик-энд, сражаясь с «Мерседес» за рулем «Альфа Таури», и если бы не красный флаг, он бы финишировал выше. Отличное выступление. В этот уик-энд мы увидели прежнего Даниэля. Он спокоен, уверен в себе и отлично мотивирован», — сказал Хорнер после гонки.

Риккардо стал пилотом «Альфа Таури» с «Гран-при Венгрии» нынешнего сезона, заменив голандца Ника де Вриса. Во время практики «Гран-при Нидерландов» австралиец сломал запястье и был вынужден пропустить пять этапов. На этапе в Мексике он занял седьмое место и заработал первые очки в сезоне. Сейчас он занимает 17-ю строчку в личном зачете, набрав шесть очков.

Формула-1
Альфа Таури
Ред Булл
Даниэль Риккардо
Кристиан Хорнер
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