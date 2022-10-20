Хорнер намерен рассказать о масштабах нарушения «Ред Булл» перед «Гран-при США»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер планирует раскрыть подробности финансового нарушения австрийской команды на пресс-конференции перед «Гран-при США». Об этом сообщает It.motorsport.com.

По информации источника, наиболее вероятной суммой перерасхода являются 4 миллиона долларов. FIA официально подтвердила факт нарушения со стороны «Ред Булл», однако не уточнила конкретную сумму, назвав нарушение незначительным.

Пресс-конференция состоится 22 октября в 19:30 (мск). Также совместно с Хорнером общаться с журналистами намерены руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто и исполнительный директор «Макларен» Зак Браун. Последний недавно отправил письмо в FIA, в котором обвинил «Ред Булл» в жульничестве.

«Гран-при США» пройдет на трассе COTA с 21 по 23 октября.