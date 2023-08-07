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Сегодня, 18:47

Хорнер посочувствовал Пересу в роли напарника Ферстаппена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что ни одному гонщику не будет легко в роли партнёра по команде голландце Макса Ферстаппена, и отметил, что Серхио Перес хорошо справляется с этой ролью.

«Посмотрите на время Макса, когда он впервые выходит на новую для себя трассу, его первый круг часто будет на две или три секунды быстрее, чем у кого-либо другого. У него потрясающее естественное чутье и способность понимать машину, чтобы получить от нее максимальную отдачу. Это впечатляет, потому что он так быстро адаптируется ко всем новым ситуациям или условиям. Сезон никогда не будет легким, если вы выступаете в одной команде с Максом. Я думаю, что Серхио на самом деле очень хорошо справлялся со своей работой последние два с половиной года, чтобы добиться того, что он имеет сейчас. Это требует большой моральной устойчивости, потому что он ощущал себя под дулом пистолета, и вы, журналисты, каждые выходные причиняете ему боль, спрашивая, почему он не на уровне партнера по команде», — приводит слова Хорнера ESPN.

Он также отметил, что Перес все еще находится на втором месте в Личном зачете.

«Он на 40 очков опережает третье место, имеет две победы на «Гран-при» и финишировал вторым как минимум еще три раза. У него был достойный сезон, но все по сравнению с Максом кажется не таким важным», — добавил Хорнер.

После 12 гонок Перес занимает вторую строчку в Личном зачете, набрав 189 очков и выиграв две гонки. Остальные десять гонок выиграл его напарник Ферстаппен (314 очков).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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