Митрофанов: «Теоретически мы можем выйти из УЕФА, но не войти в АФК. Это ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА»

Генеральный секретарь РФС Макси Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о позиции ФИФА по возможному переходу российского футбола в Азию.

— Если бы мы перешли в Азию, то ничего бы не поменялось?

— Мы задаем такой вопрос ФИФА: «Коллеги, а если мы перейдем, нас никто там банить не будет — вы свое отстранение снимете?» Нам не дали гарантий, что так произойдет. И представьте, что мы поменяли конфедерацию и не можем вернуться в Европу. При этом находимся в Азии, не имея возможности играть.

— Оказались бы в худшей ситуации, чем сейчас.

— Именно. Сами себя бы высекли розгами. Что делает ФИФА? Например, УЕФА говорит о рассмотрении технической возможности для допуска команды U-17 — ФИФА тут же снимает бан. ФИФА действует последовательно. Не говорю, что мы этим удовлетворены — нет, ведь мы не играем в международных соревнованиях. Если ФИФА нам даст гарантию — меняйте международную конфедерацию на какую хотите: Азия, Африка, Океания. То это будет другой разговор. А без гарантий мы можем оказаться в еще более сложной ситуации. Теоретически мы можем выйти из состава УЕФА, но не будем приняты в состав АФК. Это автоматически ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА.

— А это коллапс всего российского футбола.

— Требуется, чтобы федерация сначала вошла в состав конфедерации, а только потом рассматривается вопрос принятия ее в состав ФИФА — не наоборот. И это коллапс. Разве мы хотим этого для нашего футбола?

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

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