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Сегодня, 02:17

Хюлькенберг отреагировал на второе место в квалификации «Гран-при Канады»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Канады», где он занял второе место.

«Безумная была квалификация. Очень сложные условия, а ведь скорости здесь высоки, стены очень близко. Команда хорошо поработала, очень горд нашей работой, мы счастливы — отличный результат. Было непросто подстроиться под условия, мы следили за тем, что делали соперники, следили за обстановкой и принимали решения, которые в итоге оказались правильными. Стартовать с первого ряда приятно, но посмотрим, как долго мы сможем продержаться на этой позиции», — сказал Хюлькенберг в интервью после заезда.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации «Гран-при Канады». Вторую строчку занял Хюлькенберг, замкнул тройку пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Гран-при Канады» пройдет в Монреале 18 июня и начнется в 21:00 мск.

Формула-1
Хаас
Нико Хюлькенберг
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