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Сегодня, 18:03

Хюлькенберг заявил, что планирует выжать максимум из себя в сезоне-2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о целях на новый сезон «Формулы-1».

«Я считаю, что нужно оценивать свои шансы реалистичнее и сопоставлять их с мечтами. Моя цель на следующий сезон заключается в том, чтобы просто выжимать максимум из каждой ситуации, каждой гонки. Разумеется, многое будет зависеть от того, какую мы получим машину в новом году, но обстоятельства могут сложиться в нашу пользу, и необходимо выжимать максимум в такой день. Надо максимизировать результаты в каждый уикенд», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365.

35-лений немец в сезоне-2023 будет выступать за «Хаас», а котором заменил своего соотечественника Мика Шумахера. В минувшем сезоне американский коллектив занял восьмое место в Кубке Конструкторов, набрав 37 очков.

Хюлькенберг выступал в «Формуле-1» в 2010 году и с 2012 по 2019 года. Он также провел несколько «Гран-при» в 2020 и 2022 году заменяя заболевших пилотов «Рейсинг Поинт» и «Астон Мартин».

Формула-1
Хаас
Нико Хюлькенберг
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