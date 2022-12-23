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Сегодня, 10:08

Шумахер: «Надеюсь, смогу поделиться знаниями с «Мерседесом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Немецкий гонщик Мик Шумахер поделился мнением о подписания контракта с «Мерседесом» на следующий сезон. В команде он будет выступать в качестве резервного пилота.

«У нас много работы. Надеюсь, смогу поделиться знаниями, которые у меня есть, а также получить много знаний для себя, которые в дальнейшем смогу использовать на протяжении всей карьеры и жизни», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Два предыдущих сезона 23-летний Шумахер провел в статусе одного из боевых пилотов команды «Хаас», его лучшим результатом в «Формуле-1» является шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.

Формула-1
Мерседес
Мик Шумахер
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