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Сегодня, 16:45

Леклер может подписать пятилетний контракт с «Феррари» на 200 миллионов долларов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны подробности переговоров между «Феррари» и Шарлем Леклером о новом контракте. Текущее соглашение истекает в конце 2024 года.

Французское издание Sportune сообщает, что Леклер и скудерия договорились о соглашении по схеме «2+3». В 2025 и 2026 году Шарль не сможет покинуть «Феррари», в то время как перед сезонами-2027, 2028 и 2029 будут действовать опции, завязанные на результатах, которые позволят Леклеру уехать из Маранелло.

Также предполагают, что общая стоимость контракта составит более 200 миллионов долларов за пять лет. Выплаты монегаску будут расти и в последний сезон могут достигнуть 55 миллионов долларов.

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года. После 15 этапов сезона-2023 пилот занимает пятое место в личном зачете «Формулы-1» с 99 очками.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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