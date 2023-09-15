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Сегодня, 13:34

Леклер стал быстрейшим в первой практике «Гран-при Сингапура»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике «Гран-при Сингапура».

Монегаск проехал свой лучший круг за 1 минуту 33,350 секунды.

На втором месте напарник «Леклера» по команде испанец Карлос Сайнс (+0,078), замкнул тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (0,126).

Во время практики трижды вывешивали желтый флаг из-за появления больших ящериц на трассе.

Квалификация «Гран-при Сингапура» пройдет 16 сентября в 16.00 по мск. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 по мск.

Формула-1
Шарль Леклер
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