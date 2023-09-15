Шумахер может стать гонщиком «Альпин» в WEC

Резервный пилот «Мерседес» Мик Шумахер может присоединиться к программе «Альпин» в гонках на выносливость (WEC), сообщает Canal+.

В 2023 году «Альпин» выступает в WEC в классе LMP2.

Тесты для резервного пилота «Мерседеса» в «Формуле-1» запланированы на конец сентября. Ранее Тото Вольфф заявил, что Шумахер заслуживает места на стартовой решетке в «Ф-1».

Мик Шумахер выступал за «Хаас» с 2021 по 2022 год, лучшим результатом 24-летнего немца было шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.