Льюис Хэмилтон назвал лучший и самый тяжелый моменты в 2023 году

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу лучшего момента и самого тяжелого в 2023 году.

«Я отпраздновал Пасху со своей семьей на Бали. Провел время со своими племянницей и племянником. Должно быть, это было лучшее время в 2023 году. Что касается худшего, то назову Катар», — приводит слова Хэмилтона Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Хэмилтон в 2023 году на «Гран-при Катара» сошел в первом круге, получив серьезные повреждения болида. В прошлом сезоне он занял третье место в личном зачете пилотов, набрав 234 очка.

В календарь «Формулы-1» 2024 года включены 24 этапа. Первые две гонки сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии пройдут в субботу.