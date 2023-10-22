Льюис Хэмилтон высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон призвал болельщиков жертвовать Международному комитету Красного Креста и другим общественным и благотворительным организациям, помогающим людям в Израиле и секторе Газа.

«У меня разрывается сердце из-за потерянных невинных жизней в Израиле и Палестине, а также тех, чьи жизни навсегда изменились.

Масштаб нынешних страданий и потерь поистине ужасает, и нет оправдания намеренным нападениям на мирных людей, особенно детей. Мы не можем такое принять", — написал пилот «Мерседеса».

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

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