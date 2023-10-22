Ферстаппен выиграл «Гран-при США» и одержал 15-ю победу в сезоне

22 октября, 23:40
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при США».
Нидерландец стартовал с шестого места и одержал 15-ю победу в сезоне-2023. 26-летний пилот досрочно обеспечил себе третий титул чемпиона «Формулы-1» на предыдущем этапе в Катаре.
Также победа на трассе в Остине стала для Ферстаппена 50-й в карьере.
Вторым в гонке в США финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседес», уступивший Ферстаппену 2,225 секунды. На третьей строчке — гонщик «Макларен» Ландо Норрис (отставание +10,730 секунды).
Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 октября в Мексике.