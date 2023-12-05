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Сегодня, 09:27

Хэмилтон: «Каждый гонщик «Формулы-1» сейчас хотел бы сесть за руль болида «Ред Булл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что ему было бы интересно проехать несколько кругов за рулем болида «Ред Булл» RB19.

«Абсолютно каждый гонщик, который здесь выступает, мечтает оказаться за рулем победной машины. Каждый гонщик «Формулы-1» сейчас смотрит на болид «Ред Булл» и хотел бы сесть за руль. И я сам не говорю, что не хотел бы оказаться за рулем болида «Ред Булл» — чтобы почувствовать, насколько он на самом деле хорош. У нас было два тяжелых сезона. Но если мы будем работать над тем, чтобы улучшить свою машину и догнать конкурентов, это принесет больше удовлетворения, чем если я просто сразу сяду за руль лучшей машины», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

По итогам сезона-2023 «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов, набрав 860 очков, «Мерседес» занял второе место. Чемпионом мира второй раз подряд стал пилот австрийской команды Макс Ферстаппен, Хэмилтон — третий.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
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