«Макларен» просит пересмотреть пятисекундный штраф Норриса

«Макларен» подал в ФИА запрос на пересмотр пятисекундного штрафа Ландо Норриса за «неспортивное поведение» на «Гран-при Канады» во время нахождения на трассе автомобиля безопасности.

Команда ссылается на статью 14.1.1 Международного спортивного кодекса, в которой говорится о праве участников соревнований опротестовать судейское решение, если появляются новые существенные доказательства.

«Мы продолжим сотрудничать с ФИА в тесной и конструктивной манере, как мы это обычно делаем, и согласимся с решением федерации», — говорится в пресс-релизе.