Марко жалеет, что у Норриса долгосрочный контракт «Макларен»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко жалеет, что у пилота «Макларена» Ландо Норриса долгосрочный контракт с английским коллективом.

«Перес нестабилен. Он не всегда сосредоточен на своей работе. Серхио же уже за 30 лет, и у него четвертый ребенок. У пилота уже есть другие интересы, так что посмотрим, что будет дальше. Но у Переса контракт до 2024 года, а у Ландо Норриса контракт до 2025 года. Жаль, что он так долго будет занят, потому что он будет одним из кандидатов на место в «Ред Булл». Был момент, когда мы уже достигли соглашения с Норрисом по его выступлениям за «Торо Россо», пока его менеджер не понял, что в контракте с «Макларен» есть возможность выступать за них. Но с точки зрения молодости и скорости Ландо бы очень хорошо устроился в нашей младшей команде. С одной стороны, место в «Ред Булл» — одно из самых востребованных в «Формуле-1». Но с другой стороны, у вас будет соперником Макс Ферстаппен. Для этого нужна очень сильная личность, а также невероятная душевная сила. Серхио Перес — тот, кто сумел справиться с этим вызвом лучше всех гонщиков последних лет, а также добился побед», — приводит слова Марко Servus TV.

Контракт Норриса рассчитан до 2025-го года. В нынешнем сезоне 23-летний гонщик набрал 79 очков в 14-ти гонках и занимает восьмую строчку в Личном зачете.