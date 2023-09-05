Вольф надеется, что изменения регламента замедлят «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о грядущих изменениях в техническом регламенте и надеется, что это замедлит «Ред Булл».

«Это будет интересно. С «Астон Мартин» вы видели, что они сделали шаг назад из-за того, что их крылья стали менее подвижными или по какой-то другой причине. Не знаю, что ожидать, подождем и увидим. Я не знаю, кто использует изменения в регламенте в наибольшей степени. Но, если «Ред Булл» станет на полсекунды, то это будет хорошо, но я не думаю, что это случится. У нас есть несколько направлений, по которым мы работаем. Машина очень непредсказуема и ей не хватает сцепления с дорогой, поэтому нам нужно решить множется проблем. Нам нужно соединить все компоненты вместе, чтобы они обеспечивали работу болида, поэтому нет ни одной темы, которую бы я опустил», — приводит слова Вольфа Sportskeeda.

Перед «Гран-при Нидерландов» ФИА разослала командам техническую директиву, в которой говорилось об имеющемся у организации основании подозревать участников чемпионата в создании «специальных согласованных конструкций» с применением «относительного перемещения соседних элементов» с целью получения аэродинамического преимущества.

Теперь командам необходимо представить все необходимые чертежи, показывающие конструкции их крыльев, к 8 сентября, чтобы доказать, что аэродинамические элементы не изгибаются больше, чем положено.

После 14-ти этапов «Ред Булл» лидирует за зачете Конструкторов, набрав 583 очка. «Мерседес» — второй (273 очка).