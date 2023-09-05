Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

5 сентября, 23:47

Вольф надеется, что изменения регламента замедлят «Ред Булл»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о грядущих изменениях в техническом регламенте и надеется, что это замедлит «Ред Булл».

«Это будет интересно. С «Астон Мартин» вы видели, что они сделали шаг назад из-за того, что их крылья стали менее подвижными или по какой-то другой причине. Не знаю, что ожидать, подождем и увидим. Я не знаю, кто использует изменения в регламенте в наибольшей степени. Но, если «Ред Булл» станет на полсекунды, то это будет хорошо, но я не думаю, что это случится. У нас есть несколько направлений, по которым мы работаем. Машина очень непредсказуема и ей не хватает сцепления с дорогой, поэтому нам нужно решить множется проблем. Нам нужно соединить все компоненты вместе, чтобы они обеспечивали работу болида, поэтому нет ни одной темы, которую бы я опустил», — приводит слова Вольфа Sportskeeda.

Перед «Гран-при Нидерландов» ФИА разослала командам техническую директиву, в которой говорилось об имеющемся у организации основании подозревать участников чемпионата в создании «специальных согласованных конструкций» с применением «относительного перемещения соседних элементов» с целью получения аэродинамического преимущества.

Теперь командам необходимо представить все необходимые чертежи, показывающие конструкции их крыльев, к 8 сентября, чтобы доказать, что аэродинамические элементы не изгибаются больше, чем положено.

После 14-ти этапов «Ред Булл» лидирует за зачете Конструкторов, набрав 583 очка. «Мерседес» — второй (273 очка).

Источник: https://www.sportskeeda.com/f1/news-toto-wolff-hopes-red-bull-loses-half-second-new-fia-technical-directive
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
1
0
Читайте также
«Абаскалю пора понять: 9 игроков основы не меняются! А у него за 7 туров уже три вратаря. Акинфеев с годами молодеет». Газзаев — о 7-м туре РПЛ
На главный шахматный турнир страны впервые заявлены сразу две девушки. Слабый пол наступает?
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
Из школы №338 в Санкт-Петербурге уволилось одновременно 17 учителей
В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марко жалеет, что у Норриса долгосрочный контракт «Макларен»