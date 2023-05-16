Мик Шумахер: «Цель — вернуться в «Ф-1». Я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену»

Немецкий гонщик Мик Шумахер рассказал об отношении к суевериям и о потенциальном возвращении в «Формулу-1».

«Я верю в знаки зодиака. Я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену. Моя цель — снова получить кокпит в «Формуле-1». Ребенком я мог пойти куда угодно, пообщаться с кем угодно, но мне все меньше это нравится с возрастом. Я довольно застенчив. У меня две личности: с одной стороны, я гонщик, с другой — обычный Мик. То есть я всегда такой, но на трассе переключаюсь на Мика-гонщика», — приводит слова Шумахера Speedcafe.

По сообщениям немецких СМИ, 24-летний гонщик может заменить Логана Сарджента в «Уильямс».

Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. На данный момент он является резервным пилотом команд «Макларен» и «Мерседес».