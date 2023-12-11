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Сегодня, 13:28

Немецкий журналист рассказал, почему Шумахеру не оказали нужную помощь сразу после трагедии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Немецкий журналист Йенс Гидеон и инструктор по лыжам Андре рассказали подробности несчастного случая на горнолыжном склоне с участием семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

«Шумахер первоначально находился в сознании. Возможно, это привело к тому, что сотрудники служб экстренного реагирования недооценили тяжесть его состояния. Однако во время транспортировки в больницу его состояние резко ухудшилось. Если бы Михаэль Шумахер не был в сознании, ему, вероятно, немедленно бы сделали искусственную вентиляцию легких и отправили прямым рейсом в Гренобль. Возможно, Шумахер мог бы приехать в Гренобль на три четверти часа раньше для лечения», — сказал Гидеон в своем подкасте.

Андре также рассказал, что шлем Шумахера оказался разрушен в результате падения, однако камера все еще оставалась на нем.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого Шумахер никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 53-летнего немца.

В «Формуле-1» Шумахер выступал за «Джордан», «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес». Всего на его счету 7 чемпионских титулов, 91 победа, 155 подиумов и 77 лучших кругов.

Формула-1
Михаэль Шумахер
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