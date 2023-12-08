Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

8 декабря, 23:53

Пилот «Макларена» Пиастри получил награду новичку года в автоспорте

Алина Савинова
Telegram Дзен

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри был признан «Новичком года» на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА).

Церемония награждения призеров автоспортивных чемпионатов мира проходит в Баку.

В 2023 году 22-летний австралиец дебютировал в «Формуле-1» в составе команды «Макларен». По итогам сезона он занял 9-е место в общем зачете пилотов, набрав 97 очков. Пиастри дважды поднимался на подиум: на «Гран-при Японии» он занял третье место, а на «Гран-при Катара» — второе.

В сентябре «Макларен» продлил контракт с Пиастри до конца 2026 года.

Оскар Пиастри
0
Читайте также
Бельгийский журналист назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сайнс: «Гонщики — это привилегированные люди. Персоналу команды, в плане логистики, намного тяжелее»