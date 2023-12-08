Пилот «Макларена» Пиастри получил награду новичку года в автоспорте

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри был признан «Новичком года» на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА).

Церемония награждения призеров автоспортивных чемпионатов мира проходит в Баку.

В 2023 году 22-летний австралиец дебютировал в «Формуле-1» в составе команды «Макларен». По итогам сезона он занял 9-е место в общем зачете пилотов, набрав 97 очков. Пиастри дважды поднимался на подиум: на «Гран-при Японии» он занял третье место, а на «Гран-при Катара» — второе.

В сентябре «Макларен» продлил контракт с Пиастри до конца 2026 года.