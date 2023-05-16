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16 мая, 19:51

Паддок «Гран-при Эмилии-Романьи» эвакуируют из-за риска затопления

Мария Гусева
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Паддок автодрома Энцо и Дино Феррари, на котором должен пройти «Гран-при Эмилии-Романьи», эвакуируют из-за риска затопления.

Репортер французского Canal+ Жюльен Фебро написал, что присутствующие на автодроме команды должны покинуть его в течение получаса.

В регионе Эмилия-Романья объявили красный уровень погодной опасности из-за проливных дождей. Опасения также вызывает река Сантерно, которая протекает рядом с трассой.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.

Формула-1
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