Перес подарил всем сотрудникам «Ред Булл» по бутылке текилы

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поблагодарил сотрудников коллектива за минувший сезон «Формулы-1».

Сообщается, что Перес купил 1400 бутылок текилы для каждого сотрудника, сопроводив подарок открыткой: «Спасибо за всю вашу тяжелую работу и поддержку по ходу сезона. Я очень горд быть частью семьи «Ред Булл». Желаю вам прекрасного отдыха. Не могу дождаться следующего сезона. Чеко Перес».

По итогам сезона-2022 команда «Ред Булл» стала обладателем Кубка конструкторов, а пилот Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1». Перес занял третье место.