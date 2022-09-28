Пиастри определился с номером, под которым будет выступать в «Формуле-1»

Пилот Оскар Пиастри сообщил, что будет выступать в «Формуле-1» под номером 81.

«Когда я проводил свою самую первую гонку, пришлось выбирать номер. В магазине, в который я зашел, были только единицы. По очевидным причинам я не мог выйти на трассу под номером 1. Пришлось взять номер 11.

Потом, кажется, на чемпионате штата Виктория кто-то успел зарегистрироваться под номером 11 до меня. Не знаю, что именно вдохновило меня выбрать число 81, но я поменял первую единицу на восьмерку, и с тех пор этот номер закрепился за мной», — рассказал австралиец в подкасте In The Fast Lane.

Пиастри станет первым гонщиком «Формулы-1», который будет использовать номер 81 с момента введения современной системы номеров в «Королевских гонках» в 2014 году.

21-летний австралиец — чемпион «Формулы-3» и «Формулы-2». В сезоне-2022 Пиастри является резервным пилотом «Альпин», со следующего года он заменит Даниэля Риккьярдо и станет боевым гонщиком «Макларен».