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Сегодня, 08:40

Алонсо: «В гонке «Гран-при Майами» мне было немного одиноко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги «Гран-при Майами», который завершил на третьем месте.

«Машина работала потрясающе. Хотя сегодня в гонке мне было немного одиноко. Это всегда непросто, но да, можно сказать, что гонку я провел в одиночестве. Все было хорошо, мы попали на подиум, и, отправляясь в Имолу, Барселону и Монте-Карло, мы надеемся продолжать в том же духе. В начале года попадание на подиум казалось поразительным достижением, но теперь мы хотим большего», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Для Алонсо это стало четвертым попаданием на подиум за пять гонок в нынешнем сезоне.

«Гран-при Майами» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал его сокомандник Серхио Перес.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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