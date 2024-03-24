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24 марта, 10:04

Сайнс о победе на «Гран-при Австралии»: «Тяжелый труд окупается»

Руслан Минаев
Карлос Сайнс.
Фото Reuters
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал победу на «Гран-при Австралии».

Второе место занял его одноклубник Шарль Леклер, отстав на 2,366 секунды. Третьим финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+5,904).

«Ощущения замечательные. Нужно сказать, что было тяжело, особенно физически. Но мне повезло, что я ехал немного дальше остальных и смог скорректировал свой темп, работу с шинами и прочее.

Я очень счастлив и горд нашей командой. Мы с Шарлем сделали дубль. Это показывает, что тяжелый труд окупается.

Борьба с Ферастаппеном? Мне кажется, я мог удержаться за ним на первом круге и попытаться остаться в зоне DRS, чтобы убедиться, что крыло будет активно.

Затем он потерял болид в третьем повороте, и у меня появился шанс приблизиться к нему и попытаться пройти. Как только он оказался позади, у него, кажется, начались проблемы с тормозами — и тут для него все закончилось», — сказал Сайнс после гонки.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
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