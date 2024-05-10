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Сегодня, 00:09

«Байер» установил рекордную серию без поражений в европейском футболе

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Байера» перед ответным матчем против «Ромы» 9 мая.
Фото Reuters
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«Байер» на последних минутах ушел от поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» — 2:2. Встреча прошла в Германии. Леверкузенская команда отыгралась на 7-й добавленной минуте благодаря голу защитника Йосипа Станишича.

«Байер» продлила беспроигрышную серию до 49 матчей. Команда Хаби Алонсо ни разу не проигрывала в этом сезоне: 40 побед и 9 ничьих.

По этому показателю немецкий клуб вышел на первое место в европейском футболе, побив рекорд «Бенфикой», которая не проиграла в 48 подряд встречах во всех турнирах в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

До конца сезона у «Байера» осталось 4 игры: 2 матча в чемпионате Германии, финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна», а также финал Лиги Европы против «Аталанты».

Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;), Пьер-Эмерик Обамеянг (&laquo;Марсель&raquo;) и&nbsp;Флориан Вирц (&laquo;Байер&raquo;). «Аталанта» разгромила «Марсель», «Байер» спасся на 90+7-й минуте матча с «Ромой»! Онлайн-трансляция полуфиналов Лиги Европы

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
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«Байер» ушел от поражения в матче с «Ромой» на 90+7-й минуте и вышел в финал Лиги Европы