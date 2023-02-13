Норрис: «Если за нарушение этого правила нас будут штрафовать, то я буду нарушать»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выступил против поправки в Международный спортивный кодекс FIA, в котором появился запрет гонщикам публично высказывать свою политическую позицию и делать соответствующие заявления в рамках соревнований без предварительного разрешения федерации.

«Я считаю очень важным, чтобы гонщики могли высказывать свое мнение. Я не считаю, что «Формула-1» или правила должны двигаться в направлении, которое ограничивает гонщиков в том, что они могут делать, говорить или на что-то влиять. Если мы что-то делаем, то делаем это потому, что хотим что-то улучшить.

Никто не собирается использовать свое право на высказывания в противоправных целях. У нас миллионы болельщиков, миллионы зрителей, и мы хотим влиять на них, направлять их или помогать лично. Для этого у нас должно оставаться право на свободу высказываний.

Пока у нас есть свобода высказываний, и в «Формуле-1» это поддерживают, меня все устраивает. Однако если нам начнут запрещать что-то говорить, то я не думаю, что кто-то вообще захочет работать с прессой. При таком сценарии все превратятся в роботов, которые говорят одни и те же вещи. Мы просто пытаемся помогать людям, даем им советы — нет причин запрещать нам это делать.

Если за нарушение этого правила нас будут штрафовать или что-то в этом роде, то я буду нарушать. Если наказание будет более серьезным, то, вероятно, нет», — приводит слова Ландо Норриса Racefans.