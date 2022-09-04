Ферстаппен: «Всегда приятно выиграть домашнюю гонку, я счастлив»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на домашнем «Гран-при Нидерландов».

«Было непросто, но мы должны были постараться. Конечно, важно было принимать верные решения во время того, как на трассе находилась машина безопасности. Всегда есть небольшие вопросы, но в целом все сложилось неплохо. Как только мы вернулись на шины «софт», темп вернулся.

Обгон Хэмилтона в конце? Когда был рестарт, мне удалось очень удачно выйти из последнего поворота. Было видно, что слипстрим нам очень помог, и я смог выйти вперед благодаря этому. Всегда приятно выиграть домашний этап. В этом году пришлось потрудиться еще сильнее, чем в прошлом. Отличная неделя, я счастлив, что выиграл в Нидерландах», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Благодаря победе Ферстаппен укрепил свое лидерство в личном зачете «Формулы-1». На счету действующего чемпиона 310 очков, его отрыв от партнера по команде Серхио Переса и гонщика «Феррари» Шарля Леклера, делящих второе место, составляет 109 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 9 по 11 сентября.