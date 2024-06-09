Алькарас обыграл Зверева и стал победителем «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 4 часа 20 минут.

Испанец сделал 3 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 16. На счету Зверева 8 подач навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 23.

Алькарас впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос». Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США (2022) и Уимблдон (2023). Испанец выиграл все три финала турниров «Большого шлема» в карьере.

Зверев второй раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» и снова уступил. В 2020 году он проиграл Доминику Тиму в финале US Open.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.