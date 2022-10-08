Ферстаппен — лучший по итогам 3-й практики на «Гран-при Японии»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам третьей практики на «Гран-при Японии».

Второе и третье места заняли гонщики «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер.

Квалификация «Гран-при Японии» состоится в субботу, 8 октября в 9.00 мск, а сама гонка — в воскресенье, 9 октября.

Гран-при Японии

Первая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,671 (21 круг)

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,294 (26)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,309 (26)

4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,649 (19)

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,843 (24)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,859 (27)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,918 (24)

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,076 (25)

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,079 (21)

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,167 (23)

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,189 (27)

12. Алекс Албон («Уильямс») +1,275 (25)

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,300 (22)

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,551 (24)

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,619 (22)

16. Мик Шумахер («Хаас») +1,695 (23)

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,706 (25)

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,714 (21)

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,197 (24)

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,210 (23).

В текущем сезоне «Формулы-1» Ферстаппен лидирует с 341 очком. Вторым идет Леклер (237 очков), третьим — Серхио Перес из «Ред Булл» (235 очков).