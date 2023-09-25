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Сегодня, 09:34

Сарджент: «Честно признаться, у меня сейчас нет сил думать о своем будущем»

Алина Савинова
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент подвел итоги своего выступления на «Гран-при Японии».

«Это сложно. С одной стороны, ты хочешь быть более агрессивным, с другой — не хочешь совершать ошибок. Я не пытаюсь врезаться в стену. Я не могу сказать ничего другого. Я стараюсь изо всех сил. У меня есть скорость, но небольшие ошибки создают для меня большие проблемы. Честно признаться, у меня сейчас нет сил думать о своем будущем. Все, что меня волнует, — выкладываться на максимум», — заявил американский гонщик.

На «Гран-при Японии» Сарджент столкнулся с пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом. После контакта обоим гонщикам пришлось закончить гонку.

22-летний Сарджент дебютировал в «Формуле-1» в составе «Уильямса» в 2023 году. За 16 гонок он не набрал ни одного очка.

Источник: https://baylasportsf1.com/logan-sargeant-no-energy-to-consider-f1-future-now/
Формула-1
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