Ральф Шумахер: «Мик может показать скорость на тестах за «Мерседес»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер возлагает ожидания на тесты Мика Шумахера в составе «Мерседеса».

Резервный пилот команды выступит в Барселоне в среду, 7 июня.

«Мик впервые сядет за руль «Мерседеса» на этой неделе на тестах «Пирелли» в Барселоне. Лично для него это очень важно по двум причинам. Во-первых, он получит возможность соотнести ощущения на симуляторе с реальностью. Для пилота очень важно чувствовать машину.

И, конечно, он может показать свою скорость. За ним будут следить и проводить сравнения с другими гонщиками и командами. Также Мик может поставить восклицательный знак, показать, что способен воплотить в реальности то, что делает на симуляторе», — приводит слова Шумахера Sky Sport.

Двухдневные тесты в рамках разработки новых составов для 2024 года пройдут после «Гран-при Испании». В рамках тестов на трассе будут работать «Мерседес» и «Феррари».