Алонсо заявил, что у «Астон Мартина» будет возможность отыграться на «Гран-при Канады»

Испанский пилот «Астон Мартин» считает, что команда сможет отыграться после неудачного выступления в Барселоне на «Гран-при Канады».

«Трасса подходила нам не лучшим образом. С самого начала уик-энда нам пришлось использовать совершенно не те настройки, какие мы прогнозировали, поэтому уже по ходу уик-энда приходилось много работать, чтобы добиться комфортных ощущений за рулем. Но я не тревожусь, ведь какие-то из предстоящих уик-эндов будут складываться лучше, какие-то — хуже, но в Канаде у нас будет возможность отыграться. Мы потеряли очки по отношению к «Мерседес», и они лучше нас сработали в этот уик-энд — значит, надо постараться опередить их в следующий раз. Все-таки у меня неплохое настроение, ведь хотя я стартовал из глубины пелотона, но все-таки продвигался вперед, хотя только до определенного момента. Джордж Расселл и Серхио Перес были явно быстрее, и я мало что мог предпринять. Но в Канаде на нашей машине вновь появятся кое-какие новинки и в Сильверстоуне тоже. Результаты будут зависеть от того, кто еще представит свои новинки», — приводит слова слова Алонсо AS.

На «Гран-при Испании» Алонсо занял седьмую строчку. Его напарник Лэнс Стролл финишировал шестым.

После семи этапов «Астон Мартин» занимает третью строчку в Кубке Конструкторов, отставая от «Мерседес» на 18 очков.

«Гран-при Канады» пройдет с 16 по 18 июня.