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5 сентября, 18:18

«Ред Булл» объявил о срыве сделки с «Порше»

Иван Шитик
Корреспондент

Автоспортивный советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что сделка по приобретению «Порше» 50 процентов акций компании Red Bull Technology, выпускающей шасси для команды «Ред Булл» в «Формуле-1», сорвалась.

«Порше» не будет нашим акционером. Кроме того, у нас есть все возможности для создания собственных двигателей", — цитирует Марко портал SportF1.

Ранее сообщалось, что «Порше» не только станет мотористом «Ред Булл» с 2026 года, но и приобретет 50 процентов акций гоночной компании.

Тем не менее, компания из Штутгарта нацелена на вступление в «Формулу-1» в 2026 году. Альтернативным вариантом для «Порше» может стать «Макларен».

Утверждается, что «Ред Булл» может продолжить сотрудничество с «Хондой».

Ред Булл
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