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6 ноября, 15:05

Риккьярдо не исключил, что продолжит карьеру в NASCAR

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо заявил, что не исключает вариант с продолжением карьеры в американской серии NASCAR.

«По правде говоря, я бы не стал совсем исключать вариант с NASCAR. Так что категорически отказаться я не могу. Скорее я бы категорически мог бы отказаться от гонок на овалах, но у NASCAR есть неплохие гонки и на обычных трассах. Так что я бы не стал ничего исключать. Я понимаю, что не становлюсь моложе, но все равно не могу сказать определенное нет. При этом в первую очередь я по-прежнему сосредоточен на «Формуле-1» — и я останусь в «Ф-1», хотя понятно, что в следующем году мне придется взять небольшой перерыв. Так что да, вероятно, пока я не готов исследовать новые возможности», — приводит слова Риккьярдо GP Fans.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/95276/daniel-ricciardo-nascar/
Формула-1
Даниэль Риккардо
Наскар
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