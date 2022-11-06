Главный гоночный инженер «Мерседеса» заявил, что машина 2022 года стала для Хэмилтона шоком

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что в начале сезона Льюису Хэмилтону было трудно перестроиться на борьбу в середине пелотона.

«Льюис всегда выкладывается, упорно трудится, всегда предельно мотивирован и отчаянно стремится побеждать. Думаю, что переход от уверенных позиций в предыдущие годы к очень сложной машине этого сезона стал для него некоторым шоком. Также нам пришлось немного адаптироваться и привыкать к борьбе в середине пелотона, где мы находились в начале сезона. Нам часто приходилось идти на компромиссы, работая с машиной, чтобы постараться выжать из нее максимум и в то же время стараться учиться чему-то, чтобы добиться прогресса в дальнейшем», — приводит слова Шовлина GP Fans.

Он также предположил, что сейчас команда движется в верном направлении.

«Мы четко видим путь, по которому должны двигаться, чтобы в итоге вновь начать бороться за поулы и победы в гонках. И мы все видим преданность делу со стороны Льюиса, преданность команде, стремление выкладываться, которое только растет по мере того, как мы сокращаем отставание — и он старается делать все, чтобы помочь команде в этом», — добавил Шовлин.

После 20 этапов 37-летний британец занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 216 очков. Его напарник Джордж Расселл находится на четвертом месте (231 очко).

В кубке конструкторов «Мерседес» занимает третье место (447 очков), итальянская — второе (487).