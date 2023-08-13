Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

13 августа, 23:28

Росберг дал совет пилоту «Ред Булл» Пересу

Алина Савинова
Telegram Дзен

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг призвал пилота «Ред Булл» Серхио Переса не обращать внимания на критику в свой адрес и сосредоточиться исключительно на пилотировании.

«Я бы порекомендовал Серхио не заглядывать в социальные сети, потому что он увидит там много мемов, комментариев, направленных против него. Журналисты задают всякие вопросы, так что ему действительно нужно отделить себя от всего этого. Единственная проблема в том, что ему все еще нужно приезжать на автодром и сидеть там перед 50 журналистами, которые спросят его: «Эй, Серхио, вы выглядите так, будто у вас самые большие проблемы за все время карьеры. Как думаете, удастся ли вам с ними справиться?» Это всегда влияет на тебя, потому что ты должен слушать, ты не можешь игнорировать, ты должен отвечать на вопросы», — цитирует Росберга Racingnews365.

На данный момент Перес занимает 2-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 189 очков. 33-летний мексиканский автогонщик 7 раз поднимался на подиум в текущем сезоне.

Источник: https://racingnews365.com/rosberg-delivers-crucial-advice-to-perez-after-slump#:~:text=Former%20F1%20World%20Champion%20Nico,Max%20Verstappen%20for%20the%20championship.
Формула-1
Нико Росберг
Серхио Перес
0
Читайте также
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норрис признался, что ему не нравится управлять болидом «Макларена»