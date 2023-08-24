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Сегодня, 17:35

Леклер: «У «Ред Булл» очень большое преимущество, догнать их до смены регламента будет трудно»

Леклер высказал опасения относительно доминирования «Ред Булл» в «Ф-1»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что преимущество «Ред Булл» сейчас настолько велико, что конкуренты смогут догнать их только в 2026 году, когда сменится технический регламент.

«У «Ред Булл» очень большое преимущество и догнать их до смены регламента будет очень трудно. При этом мне кажется, что сейчас ситуация отличается от того, что было раньше. В квалификациях мы намного ближе к «Ред Булл». Обычно, когда команда доминирует над соперниками, это происходит и в квалификациях, и в гонках. Но сейчас по какой-то причине в гонках их отрыв намного больше, чем в квалификациях», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Пилот заявил, что «Феррари» в первую очередь работает над улучшением своего гоночного темпа.

«Вот почему мы в первую очередь работаем над улучшением своего гоночного темпа — потому что именно в гонках «Ред Булл» далеко впереди. В ближайших гонках мы должны добиться некоторых улучшений в работе болида, у нас будут обновления, которые должны помочь команде сделать шаг вперед, хотя нас могут ждать и какие-то неожиданные сюрпризы. Современные болиды настолько чувствительны, что даже небольшое изменение может привезти к большим результатам», — рассказал Леклер.

На данный момент «Феррари» занимает 4-е место в Кубке конструкторов, набрав 191 очко. Лидирует «Ред Булл» с 503 очками.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Шарль Леклер
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