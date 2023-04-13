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Сегодня, 22:16

Штайнер заявил, что устал оправдывать Шумахера перед советом директоров «Хаас»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер в своей книге Surviving to Drive рассказал, что впервые усомнился в Мике Шумахере после его жесткой аварии на «Гран-при Монако» 2022 года.

«Бог мой, даже не знаю, с чего начать. Ладно, один раз списал машину — случается дерьмо, все мы люди, все мы ошибаемся, проехали. Но когда гонщик уничтожает машину второй раз, то уже невольно задумываешься: «Стоп, что-то здесь не так». Я могу долго об этом рассуждать, но факт в том, что у нас была действительно хорошая машина в прошлом году. В конце концов у меня просто закончились оправдания. Вот спросил меня совет директоров: «Гюнтер, он снова угодил в аварию? Какой смысл в наличии быстрой машины, если мы все равно не набираем очки и разбазариваем такие возможности?» Мне нечего было сказать. Наличие хорошей машины быстро превратилось для меня в палку о двух концах. Один наш гонщик набирал очки, а второй крушил все подряд. Но финансовые последствия и потерянные очки — это одно. Ведь Мик еще и подвергал опасности себя и окружающих. Почему-то про это многие забывают», — написал Штайнер.

На «Гран-при Монако» 2022 года Шумахер разбил машину в 15-м повороте. От удара болид разломился на две части.

24-летний немец выступал за «Хаас» с 2021 по 2022 год. В сезоне-2022 года он занял 16-е место в Личном зачете, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен из Дании набрал 25 очков и завершил сезон на 13-й строчке.

В сезоне-2023 Шумахер является резервным пилотом «Мерседеса».

Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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