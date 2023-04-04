Сироткин оценил начало сезона в «Формуле-1»

Вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин поделился мнением о старте нового сезона в «Формуле-1».

«Если говорить про текущий сезон, то надо отметить, как все порадовались за Фернандо Алонсо и в целом за «Астон Мартин». Наконец-то, казалось бы, на закате карьеры он угадал с коллективом, куда перейти. И это небольшая сенсация.

Конечно, мы видим, что «Ред Булл» чуть-чуть выделяется, но все-таки разброс между командами в принципе не такой большой. Да, «Ред Булл» опять лидирует, и это немного портит интригу, но дальше все достаточно плотно. «Мерседес», «Феррари», «Астон Мартин» — здесь есть ротация: кто-то прыгает вперед, кто-то ошибается и отваливается. Борьба этих команд может получиться интересной», — приводит слова Сироткина RT.

После трех этапов сезона-2023 «Формулы-1» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 69 очками занимает первое место в личном зачете. На второй строчке с 54 баллами расположился его партнер по команде Серхио Перес. Тройку лидеров замыкает гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (45 очков).

Следующий этап пройдет с 28 по 30 апреля в Баку (Азербайджан).