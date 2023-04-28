Марко: «На быстром круге «Феррари» вполне могут бороться за высочайшие позиции»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко полагает, что в гоночных условиях на «Гран-при Азербайджана» главным соперником команды станет Фернандо Алонсо, а не «Феррари».

В квалификации поул взял пилот скудерии Шарль Леклер. Второй ряд полностью за «Ред Булл»: на втором месте — Макс Ферстаппен, на третьем — Серхио Перес.

«У «Феррари» самый мощный двигатель. На быстром круге они вполне могут бороться за высочайшие позиции. Надеюсь, в гонке у них этого не получится. Думаю, в субботнем спринте ближе к нам будет пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, просто сегодня у него были некоторые проблемы. Отрыв от остальных же достаточно велик — мы впереди того же «Мерседеса» на 0,9 секунды.

Что касается наших проблем, то нам немного сложно разобраться с шинами и спланировать стратегию — во многом из-за изменений температуры», — приводит слова Марко RacingNews365.