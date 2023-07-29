Старт спринт-квалификации на «Гран-при Бельгии» отложен на неопределенный срок из-за дождя

Начало спринт-квалификации на «Гран-при Бельгии» отложено на неопределенный срок из-за дождя.

Сессия должна была начаться в 13.00 по московскому времени, но дирекция гонки считает, что в данный момент еще рано выпускать болиды на трассу из-за погодных условий.

В случае, если спринт-квалификацию не удастся провести, стартовая решетка спринт-гонки будет определена на основе результатов основной квалификации, которая состоялась в пятницу. При этом положение пилотов на старте будет без учета штрафов — при таком раскладе Макс Ферстаппен («Ред Булл») стартует с первого места, а Кевин Магнуссен («Хаас») — с 13-й строчки.

Из-за штрафов Ферстаппен будет стартовать с шестой позиции в основной гонке в воскресенье (он получил +5 позиций из-за замены коробки передач), а Магнуссен — с 16-й (+3 позиции за блокировку Шарля Леклера в квалификации).

Спринт-гонка в рамках «Гран-при Бельгии» состоится в субботу, 29 июля и начнется в 17.30 по московскому времени. Основная гонка пройдет в воскресенье, 30 июля, ее начало запланировано на 16.00 (мск).