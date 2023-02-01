У команд «Формулы-1» и Международной федерации автоспорта возникли разногласия по поводу нового регламента

В 2026 году «Формула-1» перейдет на новые силовые установки, которые будут работать на синтетическом топливе, а мощность электродвигателей возрастет до 350 киловатт (475 л.с.).

Новая силовая установка приведет к пересмотру концепции машин «Ф-1», в связи с чем у команд и Международной федерации автоспорта уже начались разногласия, сообщает Sky Sports.

В ФИА хотят самостоятельно разработать регламент, чтобы избежать задержек. В свою очередь команды противятся такому сценарию, поскольку им предстоит строить машины в рамках бюджетных ограничений, и настаивают на своем участии в разработке правил.

Команды хотят, чтобы ключевые положения предварительно получали одобрения комиссии «Формулы-1», но проблема в том, что у комиссии на данный момент нет полномочий для решения таких вопросов.