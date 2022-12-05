Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:31

«Уильямс» отсудил у бывшего спонсора 26 миллионов фунтов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Окружной суд США в Калифорнии вынес решение, согласно которому компания ROKiT обязана выплатить команде «Формулы-1» «Уильямс» 26 миллионов фунтов за досрочное расторжение контракта, сообщает racingnews365.

По информации источника, ROKiT также должен выплатить один миллион долларов для покрытия судебных издержек команды.

ROKiT подписала контракт с «Уильямсом» в 2019 году, и логотип компании был размещен на машинах команды в предсезонных тестах, но затем начало сезона было отложено из-за пандемии коронавируса и спонсор отказался от сделки, расторгнув контракт, который изначально был рассчитан до 2023 года.

После расторжения контракта с ROKiT «Уильямс» были проданы инвестиционному фонду Dorilton Capital.

По итогам сезона-2022 «Уильямс» занял десятое место в Кубке Конструкторов, набрав восемь очков.

Источник: https://racingnews365.com/williams-awarded-ps26-million-in-court-case-against-former-sponsor
Формула-1
Уильямс
0
Читайте также
Хорваты — не пенсионеры: они моложе Аргентины с Бразилией и обновили состав ЧМ-2018
Валиева богаче всех. Сколько уже заработали наши фигуристы в этом сезоне?
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
СМИ узнали о возвращении на Украину побывавшего в плену британского наемника
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
Что происходит с дорогами на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Окон считает, что Шумахер еще вернется в «Формулу-1»

Тост рассказал, что проблемы «Альфа Таури» связаны с ограничением бюджета