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Сегодня, 19:14

Окон считает, что Шумахер еще вернется в «Формулу-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением, что Мик Шумахер еще может вернуться в «Формулу-1» в качестве основного пилота.

«Я верю, что Мик вернётся в Формулу-1. Он будет усердно работать, чтобы вернуться. Я уходил из этого спорта и знаю, каково это — покидать чемпионат после двух лет выступлений. Но тяжёлая работа, самоотверженность и присутствие в паддоке — вот что вернуло меня в спорт, и я уверен, что у Мика снова появится шанс», — приводит слова Окона RacingNews365.

В сезоне-2023 «Хаас» будут представлять датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.

23-лений немец выступал за «Хаас» в 2021 и 2022 годах. В сезоне-2022 Шумахер занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Источник: https://racingnews365.com/ocon-im-sure-schumacher-will-return-to-f1
Формула-1
Альпин
Хаас
Мик Шумахер
Эстебан Окон
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