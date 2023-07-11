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Сегодня, 17:46

В «Альфа Таури» подтвердили, что Риккардо заменит Де Вриса до конца сезона-2023

Даниэль Риккардо будет выступать за «Альфа Таури» вместо Де Вриса до конца сезона-2023
Иван Торопцев
Корреспондент
Даниэль Риккардо.
Фото AFP
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«Альфа Таури» подтвердила, что нидерландский пилот Ник Де Врис уволен из команды.

Его место займет резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Австралиец будет выступать за «Альфа Таури» до конца сезона-2023.

Де Врис проводил первый полноценный сезон в «Формуле-1», до этого у него была лишь одна гонка за «Уильямс» в 2022 году, тогда он заменил Александра Албона, который пропустил «Гран-при Италии» из-за аппендицита.

В 10 этапах сезона-2023 28-летний Де Врис не набрал ни одного очка и занимает последнее, 20-е место в личном зачете «Формулы-1».

Риккардо уже выступал за «Альфа Таури» в 2012 и 2013 годах — тогда команда называлась «Торо Россо». В прошлом сезоне 34-летний австралиец был гонщиком «Макларен» и занял 11-е место в личном зачете, набрав 37 очков.

Риккардо начнет выступления за «Альфа Таури» со следующего этапа «Формулы-1», который пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.

Формула-1
Альфа Таури
Даниэль Риккардо
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Риккардо будет выступать за «Альфа Таури» вместо Де Вриса до конца сезона-2023