В «Альфа Таури» подтвердили, что Риккардо заменит Де Вриса до конца сезона-2023

Сегодня, 17:46
«Альфа Таури» подтвердила, что нидерландский пилот Ник Де Врис уволен из команды.
Его место займет резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Австралиец будет выступать за «Альфа Таури» до конца сезона-2023.
Де Врис проводил первый полноценный сезон в «Формуле-1», до этого у него была лишь одна гонка за «Уильямс» в 2022 году, тогда он заменил Александра Албона, который пропустил «Гран-при Италии» из-за аппендицита.
В 10 этапах сезона-2023 28-летний Де Врис не набрал ни одного очка и занимает последнее, 20-е место в личном зачете «Формулы-1».
Риккардо уже выступал за «Альфа Таури» в 2012 и 2013 годах — тогда команда называлась «Торо Россо». В прошлом сезоне 34-летний австралиец был гонщиком «Макларен» и занял 11-е место в личном зачете, набрав 37 очков.
Риккардо начнет выступления за «Альфа Таури» со следующего этапа «Формулы-1», который пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.