В «Альфа Таури» прокомментировали замену травмированного Риккардо на Лоусона

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс высказался о замене травмированного пилота Даниэля Риккардо на резервного гонщика команды Лиама Лоусона.

«В начале второй тренировки мы использовали комплект жестких шин, и Даниэль выглядел очень конкурентоспособно, но, к сожалению, ему пришлось избегать аварии с Пиастри, который разбился прямо перед ним. Из-за этого Риккардо также ударился об ограждения и в результате повредил руку. Даниэля отвезли в больницу для дальнейшего обследования, которое подтвердило, что у него сломана кость левой руки. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления. Короткий заезд Юки Цуноды на комплекте мягких шин также показал, что мы можем быть конкурентоспособными, и мы надеемся, что сможем побороться за место в начале второго сегмента в завтрашней квалификации. Поскольку Риккардо нужно время на восстановление, мы приветствуем возвращение Лиама в команду, чтобы он сел за руль, но на этот раз в гораздо более конкурентной ситуации. Все произошло очень быстро, но Лиам показал, что он более чем готов принять вызов, и его поддерживает вся команда», — приводит слова Эддолса официальный сайт «Альфа Таури».

Во время второй практики Риккардо врезался в отбойник в третьем повороте и сломал запястье. Его место займет Лоусон, который дебютирует в «Формуле-1». В прошедшем сезоне Лоусон занял второе место в «Формуле-2».

26 августа пройдут третья практика и квалификация «Гран-при Нидерландов». Сам гонка состоится в воскресенье, 27 августа. Начало — в 16:00 по мск.